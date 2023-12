Prefeita de Ibititá demite 87 servidores públicos da gestão | A TARDE

A prefeita de Ibititá, centro-norte da Bahia, Nilva dos Santos, conhecida como Nilvinha (PSD) demitiu 87 servidores públicos da atual gestão. A decisão foi anunciada no Diário Oficial do Município, edição desta terça-feira, 19.

Entre os servidores demitidos estavam “agentes políticos” e ocupantes de “cargos comissionados e cargos de confiança.

A alegação da gestão foi a "necessidade de adoção de medidas imediatas para redução de despesas com pessoal”.

De acordo com dados do TCM-BA, no final de 2022, Ibititá tinha 802 colaboradores no quadro, sendo 300 em cargos comissionados.

Em setembro deste ano, a prefeita já havia demitido pelo menos 100 funcionários dos cargos de confiança.