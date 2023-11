Prefeitura realiza Congresso Nacional de Trânsito | A TARDE

O Congresso Nacional de Soluções Estratégicas para o Trânsito e Mobilidade (CONSETRAM) vai acontecer entre os dias 6 e 9 de dezembro, no Centro de Eventos Professora Maria Tereza Gesteira, na Avenida Getúlio Vargas, na cidade de Santo Estêvão.

O evento é realizado em parceria entre o Governo do Estado, DETRAN/Bahia, Conselho Estadual de Trânsito e a Prefeitura Municipal de Santo Estêvão, através do chefe do Executivo, Rogério Costa (PT), com apoio da Secretaria de Turismo e da Secretaria Municipal de Trânsito, por meio do secretário Reinaldo Copello.



"Este congresso será uma oportunidade única para discutir e aprender sobre as últimas tendências, inovações e soluções estratégicas que visam tornar o trânsito e a mobilidade mais eficientes e sustentáveis", destacou Copello.

Secretário Municipal de Trânsito, Reinaldo Copello | Foto: Divulgação

Além das palestras, debates e oficinas que compõem a programação do congresso, haverá também uma feira de exposição, a EXPOSETRAM, onde empresas e instituições poderão apresentar suas soluções e tecnologias voltadas para a melhoria do trânsito nas cidades. A EXPOSETRAM é uma feira que reúne soluções para o trânsito e a mobilidade, voltada para municípios e órgãos de trânsito. Ela oferece exposição de soluções como sistemas de autuações, planejamento, veículos, radares e projetos urbanísticos, visando encontrar respostas para os desafios do trânsito e da mobilidade.

SERVIÇO:

O que: CONSETRAM - Congresso Nacional de Soluções Estratégicas para o Trânsito e Mobilidade

Data: 06 até 09 de dezembro de 2023

Horário: 08:30 até 17:00 horas

Local: Centro de Eventos Professora Maria Tereza Gesteira, Avenida Getúlio Vargas s/nº, Centro, Santo Estêvão - Bahia - CEP 44.190-000.