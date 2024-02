Santo Estêvão celebra mais uma edição da Lavagem do Porto Castro Alves | A TARDE

No dia 4 de fevereiro, a partir das 9h, a população santo-estevense vai poder celebrar momentos especiais na 7ª edição da Lavagem do Porto Castro Alves, às margens do Rio Paraguaçu.

O evento tem como destaque as manifestações culturais e a cultura popular do município e irá contar com o tradicional Cortejo da lavagem com as Baianas e a Charanga, apresentação de Grupos de Capoeira e shows musicais com Pablo, Rubynho, Mambolada, GS Balada, Resenha & Samba, Pirinety e Brenno Oliveira.

Além de sua representatividade em diversos aspectos culturais, o evento é um importantíssimo vetor turístico, impulsionado não só pelo evento, mas também pela beleza natural do local e sua gastronomia.

Em todas as suas edições, a Lavagem do Porto Castro Alves atraiu milhares de pessoas que movimentaram a economia, gerando emprego e renda. Esse movimento acontece não somente no entorno do rio, mas também em diversas atividades comerciais na cidade.

“A lavagem traz o sentido de agradecimento, e a realização da festa tem como motivação principal, trazer à tona a contextualização da existência do lago de Pedra do Cavalo, marco para a manutenção da população regional. É com a importância desse rio, as necessárias homenagens ao grande poeta Castro Alves, com a existência dos nossos ribeirinhos que resultam nesse momento festivo, que proporciona destaque à Santo Estevão no cenário festivo turístico”, escreveu em seu artigo, o professor e historiador Francisco Anísio Costa Pinto, que também é um fiel entusiasta do evento.

O Município de Santo Estêvão, na Bahia, faz parte do Território de Identidade Portal do Sertão, possui localização privilegiada, por estar a 156 km de Salvador e a 40 km de Feira de Santana, situada às margens da BR 116 sul com toda rodovia em pista dupla, e é banhada pelo Rio Paraguaçu onde está sendo construído o Complexo Turístico Balneário Porto Castro Alves.

O Município faz parte da Zona Turística Caminhos do Sertão, integra o Mapa do Turismo Brasileiro e é marcado pela hospitalidade e alegria do seu povo, Santo Estêvão também é conhecida pela sua beleza, ruas e avenidas amplas e arborizadas, suas lagoas, parques, jardins, pelas festas, manifestações culturais e exuberância do Rio Paraguaçu.