São João de Santo Estevão atrai turistas e aquece economia local

Rota para o turista que gosta de uma festa bem organizada, com muita animação e o povo hospitaleiro, o São João de Santo Estêvão tem se destacado na Bahia. Conhecida por sua belezas naturais, a cidade conta com prestadores de serviços turísticos, como agência de viagens, organizadora de eventos, hotéis, pousadas, resorts, restaurantes, bares, cafés e similares bem localizados, com instalações e serviços para receber bem o turista e aqueles que na cidade residem.

Os Festejos Juninos é um dos pontos de maior referência na cultura do município, que atrai turistas e impulsiona a economia local, com ampliação da locação de imóveis, da ocupação hoteleira, quando o comércio passa por uma onda de efervescência motivada pelas comemorações da época. Nessa época também são gerados postos de empregos formais e informais, devido ao aquecimento das atividades econômicas na indústria, comércio e serviços.

Em 2023, a cidade se prepara para receber essa grande festa, com uma ornamentação que tem como destaque os elementos da cultura junina. As pessoas também se revestem nessa atmosfera mágica, montando suas fogueiras, recebendo seus amigos e preparando comidas e bebidas típicas.

O Circuito dos Festejos juninos na Praça Sete de Setembro será palco de apresentações de manifestações culturais, exposições, quadrilhas juninas, shows com bandas locais e de destaque regional e nacional. A Praça recebe uma decoração com vários elementos que exaltam a cultura nordestina, com o colorido de milhares de bandeirolas, barracões para comercialização de comidas e bebidas, construção de cenários com stand temático, vila junina composta por casarios, capela, balões de São João, fogueira artificial, bonecos decorativos com trajes tipicamente nordestinos, entre outros elementos que convidam os visitantes para uma experiência pela tradicional festa junina.

A expectativa é de uma grande festa com organização e segurança. A festa contará com o envolvimento das Polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Guarda Municipal, Agente de Trânsito, com a unidade de pronto atendimento em saúde, módulo policial, circuito fechado e monitorado, estrutura de dois palcos, equipes para revista nos acessos ao circuito da festa, dentre outros.

Município dotado de infraestrutura capaz de abrigar grandes eventos, Santo Estêvão conta com uma Central de Videomonitoramento 24h por dia, com sistema direto da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, além de sistema de iluminação pública a LED, na Zona Urbana e Rural, gerando mais segurança e bem estar.

Circuito da festa

Os festejos juninos já começam dia 3 de junho, com o Forró da Feira e com o 28º Arraiá da Modesto. No dia 11/6 acontece o III Encontro de Quadrilhas Juninas e no dia 13/6 tem a Quermesse de Santo Antônio, ambos na Praça Sete de Setembro.

Do dia 22 a 25 de junho acontecem as tradicionais comemorações dos festejos juninos na Praça Sete de Setembro. Para estes dias já estão confirmadas as atrações: Marcos & Belutti, Falamansa, Forró do Tico, William de Castro, Del Feliz, Luan Estilizado, Solange Almeida, Magníficos, Lucy Alves, Nadson O Ferinha e Devinho Novaes. Também estão confirmadas as apresentações musicais de Beth Dias, Skankara, Gil Barbosa, Baby Ribeiro, Os Falcões, Eric Gomes, Brenno Oliveira e Dona Flor.

E para contagiar de alegria também as ruas da cidade, no dia 24 tem o desfile do Bloco As Caipirinhas e no dia 25 tem o cortejo do Boi Janeiro – O Bumba-meu-boi.

O Município de Santo Estevão, na Bahia, fica localizado no Território de Identidade Portal do Sertão, a 156 km de Salvador e a 40 km de Feira de Santana, banhada pelo Rio Paraguaçu e situada às margens da BR 116 sul com toda rodovia em pista dupla.