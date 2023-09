SSP vai utiliza reconhecimento facial na Vaquejada de Serrinha

A “Vaquejada de Serrinha” conta pela primeira vez com as câmeras inteligentes do Sistema de Reconhecimento Facial, instaladas em pontos estratégicos, e terminais de comunicação móvel com tecnologia LTE (Long Term Evolution) utilizados pelas equipes na busca de foragidos da Justiça.

Os equipamentos estão sendo usados dentro e no entorno do Parque Maria do Maria, na cidade de Serrinha (BA). Nesta sexta-feira (8) e sábado (9), uma Plataforma de Observação Elevada (POE) ficará estacionada em um ponto estratégico da festa. Nela, será realizado o monitoramento do público público, para ajudar na captura de criminosos com ordens judiciais expedidas.

Policiamento

Mais de 500 policiais militares fazem o trabalho ostensivo e preventivo durante a festa, por meio do 16⁰Batalhão da Polícia Militar (BPM/Serrinha), com apoio dos Esquadrões Asa Branca e de Polícia Montada, do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste.

Já a Polícia Civil estará com um posto instalado dentro do espaço, com delegado, investigadores e escrivães para registro de ocorrências e flagrantes.

O Corpo de Bombeiros Militar empregará profissionais lotados no 2⁰ Batalhão de Bombeiros Militar (BBM/Feira de Santana) nas áreas interna e externa do evento, para salvamentos.