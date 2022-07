Suplente de vereador é morto em carro alvejado com cerca de 30 tiros

Um suplente de vereador da Câmara de Vereadores de Ipirá, cidade a cerca de 200 km de Salvador, foi morto a tiros dentro de um carro na madrugada de sábado, 17.

De acordo com a polícia, a vítima foi identificada como Lourivaldo Pereira Leite. Ele estava na Avenida Anísio Dultra, quando foi alvejado com cerca de 30 tiros disparados por um homem de outro veículo, por volta das 3h. O suplente morreu ainda no local.

A polícia investiga o caso, mas ainda não há informações sobre a motivação e o autor do crime. O corpo de Lourivaldo foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Ipirá, no fim da tarde de sábado.

Lourivaldo concorreu ao cargo de vereador pelo Democratas, nas últimas eleições municipais, em 2020. Ele não se elegeu, mas ficou como suplente na Câmara Municipal.