Suspeita de mandar matar mulher por ciúmes é presa em Feira de Santana

Uma mulher suspeita de ser a mandante da morte de Rosângela de Jesus Santos, em que crime cometido em 2003 por motivação de ciúmes do companheiro, foi presa no último dia 20 por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. A prisão aconteceu na cidade de Feira de Santana, no centro norte baiano.

De acordo com investigações da PC, Rosângela foi morta pelo fato da mandante acreditar que a vítima estaria se relacionando com o seu companheiro. A mulher foi morta por outras três pessoas, que receberam da acusada uma quantia de R$ 500 para a executarem.

"O mandado de prisão preventiva, expedido em 2019 pela Comarca de Feira de Santana, foi cumprido, sendo o 29º no âmbito da Operação Argus. A mulher segue custodiada, à disposição da Justiça", diz nota da Polícia Civil.