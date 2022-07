Suspeito com três passagens por tráfico de drogas é preso em Irecê

Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi preso, na manhã desta quarta-feira, 20, em Irecê, cidade no norte da Bahia. Ele estava com porções de cocaína e maconha, e foi autuado em flagrante pelo mesmo crime.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação aconteceu por policiais da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê), com apoio da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/Chapada).

“Após diversas diligências investigativas, as equipes do Setor de Inteligência (SI) identificaram o imóvel onde o foragido morava. Diante da necessidade de ação imediata, os policiais abordaram o homem quando saía de sua residência. Com ele foram encontrados porções de cocaína”, explicou o coordenador da 14ª Coorpin, delegado Ernandes Reis Santos Júnior.

De acordo com a SSP, os policiais localizaram na residência mais porções de cocaína, maconha e crack, todas embaladas para venda, além de uma balança.

“Além do mandado de prisão ter sido cumprido, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Com esta autuação, o acusado passa a responder pelo terceiro procedimento criminal referente ao tráfico de drogas nos últimos três anos”, explicou o delegado.

A SSP informou que o homem foi encaminhado para a sede da Coorpin, onde passou por exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ele segue custodiado à disposição da Justiça.