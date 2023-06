Suspeito de feminicídio é preso na cidade de Santo Estevão

O suspeito de matar Telma dos Santos Leal, fato ocorrido no dia 15 de setembro de 2019, em Candeias, teve o mandado de prisão cumprido nesta sexta-feira, 1º, por policiais da Delegacia Territorial (DT) daquele município, em Santo Estêvão. Conforme informações, ele, que é ex-companheiro da vítima, é apontado por executar e ocultar o corpo da mulher.

“Desde o desaparecimento da vítima iniciamos a investigação. O corpo dela até hoje não foi encontrado, porém uma série de evidências embasaram o mandado de prisão, deferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia”, explicou o delegado Vitor Eça.

O inquérito foi concluído com o indiciamento do suspeito e enviado ao Ministério Público em 2022. A SSP pede que qualquer informação relevante sobre o caso ou sobre o paradeiro do corpo seja informado ao Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, através do número 181.