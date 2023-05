Suspeito de homicídios morre durante confronto com a polícia

Um homem suspeito de envolvimento em homicídios foi baleado e morreu durante confronto com policiais da Delegacia Territorial (DT) de Senhor do Bonfim. O caso aconteceu na sexta-feira, 26.

Segundo as informações da Polícia Civil, a ação ocorreu durante diligência para cumprimento de mandado de prisão do homicida. Ele foi localizado no quintal de uma casa e resistiu à ordem judicial, atirando contra os policiais. Houve confronto e o acusado ficou ferido, sendo socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Já o suspeito de tráfico foi capturado num imóvel no bairro Alto da Rainha, onde foram apreendidos quatro tabletes, 30 ‘trouxinhas’ e sementes de maconha, dez papelotes de cocaína, duas porções de crack, 11 munições e duas balanças.

O flagranteado também foi autuado por resistência à prisão, passou por exame de lesões e está à disposição do Poder Judiciário. O material apreendido foi encaminhado à perícia