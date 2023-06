Suspeitos de matar adolescente no norte da Bahia são presos

Dois homens foram presos suspeitos de matar um adolescente em Paulo Afonso, no norte da Bahia. A vítima identificada como Mikeias Henrique Costa Mariano, de 17 anos, foi morto a tiros no dia 15 de maio, por volta das 15h, em frente a uma pousada localizada na Avenida Eraldo Rocha, no Bairro Oliveira Brito.

Os dois são conhecidos pelos apelidos de “Gordo” e “Leko”. “Leko” foi encontrado pela polícia em um trecho da BR-101, em uma tentativa de fuga para a cidade de Paripiranga. “Gordo” foi encontrado no município de Floresta, em Pernambuco.

Foram emitidos dois mandados de prisão temporária na 1ª Vara Criminal de Paulo Afonso e cumpridos nesta sexta-feira, 2.

Segundo a Polícia Civil, Mikeias deixava sua namorada de motocicleta quando duas pessoas se aproximaram em outra moto e efetuaram os disparos. A vítima morreu no local. Os dois suspeitos estão à disposição da Justiça.