Vídeo: Colbert é vaiado ao discursar em abertura de festa junina

Já faz um tempo que o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), não anda de bem com a vida com a população feirense. A noite de sábado foi mais um exemplo disso. Ao subir no palco, localizado na Praça Bernardino Bahia, para discursar na abertura do Arraiá do Comércio, o mandatário teve a sua fala acompanhada pelas vaias do público no local.

“Eu estou aqui ao lado de tantas pessoas que precisam e querem que essa seja a melhor festa da nossa cidade. E nós vamos fazer, sim, para que não seja só uma festa, mas que o nosso comércio tenha um crescimento ainda maior”, falou o prefeito. O vídeo com o ocorrido foi registrado pelo Blog do Velame.

Veja o vídeo:

O Arraiá do Comércio, com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, está ocorrendo até o próximo domingo, 18. A programação conta com apresentações de trios de forró e grupos de forró pé-de-serra, além de oferecer comidas e bebidas típicas.



A iniciativa é coordenada pelo SESC Feira de Santana. As atrações se apresentam diariamente das 16h às 22h, com exceção do último dia, quando as festividades juninas serão encerradas às 16h.