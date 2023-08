Vídeo: motorista passa mal e carreta invade posto de combustíveis

O motorista de uma carreta sofreu um mal súbito enquanto dirigia e perdeu o controle do veículo, que invadiu um posto de combustíveis de Juazeiro, no norte da Bahia, na quinta-feira, 3.

Reprodução | Redes Sociais

O acidente foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. No vídeo, o veículo aparece batendo em uma lombada eletrônica e atingindo o posto. A carreta ainda bateu em dois veículos estacionados no local e só parou quando atingiu a loja de conveniência.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, apesar do susto, o motorista saiu ileso.