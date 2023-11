Zé Neto diz que Feira está com mais de R$ 1 milhão em emendas travadas | A TARDE

O deputado federal, Zé Neto (PT), cobrou ao prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB) mais velocidade para a autorização de obras indicadas por intermédio de emendas parlamentares conquistadas sobretudo para a infraestrutura urbana.

"No bairro Feira IX, o qual tenho muito carinho, indicamos R$ 82.500,00 para requalificação, e estamos há dois anos aguardando resposta do município, para a execução, bem como a construção de Quadra Poliesportiva, nos bairros da Queimadinha e Subaé, cujo valores são de R$ 200 mil cada, o que totaliza R$ 482.500 mil", disse.



O parlamentar pede que a gestão autorize as obras, que vão ser executadas pela Conder, e clama por uma resposta sobre as indicações diretas ao município.

"Foram R$ 210 mil para ampliação de unidade básica de saúde; R$250 mil para construção de pista de skate; R$150 mil para aquisição de carro adaptado para AFAS (Associação Feirense de Assistência Social); R$ 250 mil para construção da quadra poliesportiva do Distrito de Ipuaçu e R$ 238.856 mil para reforma da Praça do Cruzeiro. Os valores somados atingem R$ 1,6 milhão em emendas que estão travadas, na espera de uma ação do município", afirmou.

Zé Neto relembrou que nos últimos anos foram feitas importantes indicações na cidade, que na soma atinge mais de R$ 20 milhões, para a saúde, infraestrutura, educação, segurança e valorização do esporte.

"São ações que puderam chegar por intermédio do governo do Estado e do governo Federal, o que traz benefícios e melhoria de vida para o povo feirense", finalizou.