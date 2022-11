Acusado de tentar matar ex-esposa é preso em Iguaí

Um homem de 52 anos, acusado de tentar matar a ex-esposa em Iguaí, teve o mandado de prisão cumprido nesta quinta-feira, 17, por policiais da Delegacia Territorial do município, localizado a 504 quilômetros de Salvador. Segundo a investigação, o homem não aceitava o fim do relacionamento.

“Ele chegou a efetuar um disparo de arma de fogo, que não alvejou a vítima, pois o filho do casal entrou em luta corporal com o próprio pai. Porém ele ainda conseguiu agredir fisicamente com coronhadas a mulher. O acusado não se conformava com o fim da relação”, explicou o titular da DT/Iguaí, delegado Shangai Alexandre Ramos Rocha.

O agressor foi encaminhado para a sede da DT, onde teve o mandado de prisão por tentativa de feminicídio cumprido. Ele segue na unidade policial, à disposição do Poder Judiciário.