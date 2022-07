Adolescente é baleado por ter sobrancelhas raspadas

Um adolescente de 16 anos sofreu tentativa de homicídio após ser questionado sobre o motivo de ter as sobrancelhas raspadas. O caso aconteceu na cidade de Vitória da Conquista, na madrugada deste domingo,17.

De acordo com as autoridades, a vítima estava em uma festa com amigos quando foi abordada por um desconhecido, que questionou o motivo de suas sobrancelhas raspadas.

Em seguida, o homem efetuou quatro disparos contra jovem e fugiu. Os colegas da vítima a socorreram em um veículo particular para o Hospital Regional de Vitória da Conquista. Não há informações sobre o seu estado de saúde.