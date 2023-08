Aparelhos celulares e eletrônicos são apreendidos em ônibus na BR-116

Aparelhos celulares e eletrônicos foram apreendidos na quarta-feira, 9, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na rodovia BR-116, em trecho que pertence ao município de Vitória da Conquista, na região centro-sul do estado da Bahia.

De acordo com informações da PRF, uma ordem de parada foi dada a um ônibus interestadual que faz a linha São Paulo x Belo Jardim. Durante os procedimentos de fiscalização, foram encontrados 75 celulares de última geração e 20 receptores de TV.

O material estava em duas caixas dentro do compartimento de carga do veículo, sem qualquer documentação comprobatória. O proprietário das mercadorias não se encontrava no ônibus, porém, as encomendas estavam identificadas e tinham como destino a cidade de Garanhuns, no estado de Pernambuco.

Todo o material apreendido e os envolvidos foram apresentados na Secretaria da Receita Federal para as tratativas administrativas legais.