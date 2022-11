Carros de bolsonaristas são pichados com o nome de Lula

Carros de bolsonaristas foram flagrados com pichações escrito "Lula" nesta segunda-feira, 7, em um acampamento de apoiadores do atual presidente da República, montado em frente ao Tiro de Guerra, do Exército Brasileiro, no Centro da cidade de Vitória da Conquista.

Um empresário que estava no local relatou que ajudou na remoção da pichação, e conseguiu apagar a tinta preta de alguns veículos. A autoria do ato ainda é desconhecida, de acordo com informações do site Verdinho Itabuna.

Os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) fazem manifestações antidemocráticas desde o último dia 31 de outubro, um dia após o resultado das eleições presidenciais, que declarou Lula (PT) o novo presidente da República. O petista irá assumir o cargo no dia 1º de janeiro.

Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu 50,90% dos votos válidos (60.341.333 votos), enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, obteve 49,10 % dos válidos (58.203.620 votos).