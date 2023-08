Dupla é presa com 12 kg de maconha e moto clonada no sudoeste baiano

Dois homens foram presos com 12 kg de maconha e duas motocicletas, uma delas clonada, na quinta-feira 3, em Livramento de Nossa Senhora, cidade no sudoeste baiano.

Segundo a polícia, os militares da 46ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Livramento de Nossa Senhora) patrulhavam na localidade da Beira Rio quando os suspeitos conduziam as motocicletas de maneira errada, conversando lado a lado na via.

Após consultarem as placas, os PMs constataram que um dos veículos foi adulterado. Na abordagem, a droga foi encontrada em uma caixa plástica no fundo do veículo.

Os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia local, onde foram autuados por tráfico de drogas e adulteração de veículo. Eles seguem custodiados e provavelmente irão para o presídio até o começo da próxima semana.