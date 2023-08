Homem com transtorno mental leva "capacetadas" após abordar mulheres

Um homem que estaria importunando mulheres na cidade de Vitória da Conquista, no Centro-Sul da Bahia, foi agredido com "capacetadas" na noite de terça-feira, 1. O momento chegou a ser registrado por câmera de segurança do local. A vítima do ataque tem transtorno mental.

De acordo com informações de moradores da região do Guarani, ele recebeu os golpes na Rua Laudicéia Gusmão. Nas imagens, é possível observar o momento em que o agressor desce de uma moto e vai na direção da vítima, que ainda não teve o nome divulgado, com o capacete.

Reprodução

O homem ainda tentou correr, mas acabou 'apagando' após receber um forte golpe na região da cabeça. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O agressor deixou o local e ainda não foi localizado pelas forças policiais.