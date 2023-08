Homem é detido com três armas de fogo em rodovia na Bahia

Uma equipe da Policia Milita, (Cipe) Sudoeste, deteve um homem e apreendeu duas armas de fogo e uma garrucha no final da manhã do sábado, 19, no município de Anagé, sudoeste da Bahia.

Em rondas na BA-262, os policiais avistaram um homem em um posto de combustíveis, que teria demonstrado nervosismo e tentou esconder um volume que transportava na cintura.

Os militares constataram que o suspeito portava um revólver e cinco munições de calibre 22. O homem disse aos policiais que mantinha mais duas armas de fogo em um local próximo.

Ao chegarem ao local indicado, os militares encontraram mais um revólver calibre 22, com seis munições, e uma garrucha de dois canos.

O homem foi preso e encaminhado com as três armas apreendidas, para o Disep, em Vitória da Conquista, onde a ocorrência foi registrada.