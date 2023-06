Homem filma partes íntimas de adolescente em supermercado na BA; vídeo

Um caso de importunação sexual foi registrado em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O incidente ocorreu quando um homem foi flagrado pelas câmeras de segurança de um supermercado filmando as partes íntimas de uma adolescente de 17 anos por debaixo do vestido.

As imagens mostram o momento em que a jovem estava na fila do caixa, e o homem, posicionado atrás dela, esticou o celular para fazer as imagens. Um segundo homem, que presenciou a ação, abordou o suspeito, interrompendo a filmagem.

O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e encaminhado ao Núcleo de Proteção da Criança e do Adolescente da Polícia Civil, devido à idade da vítima. Até o momento, o homem responsável pelo crime não foi identificado. As autoridades estão conduzindo a investigação para garantir a proteção da vítima.

A família da adolescente denunciou o caso às autoridades competentes. A pena prevista para esse delito pode variar de 1 a 5 anos de prisão, conforme estabelecido na Lei nº 13.718/2018.

Confira o vídeo do flagrante:

null Matheus Calmon