Homem morre e pessoas ficam feridas após serem atropeladas na BA

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro em que o motorista estava bêbado na região de Brumado, cidade no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu no sábado, 2, no distrito de Itaquaraí.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi preso por dirigir embriagado e cometer injúria racial contra um policial militar.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima que morreu foi identificada como Edvan Bernardes. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas feridas.

O caso é investigado na Delegacia Territorial de Brumado.