Idoso é dopado, sofre agressões e tem R$ 40 mil em dinheiro roubados

Um idoso, de 71 ano, foi dopado e vítima de diversas agressões durante um assalto em sua residência, na cidade de Caetité, sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no sábado (27) e a vítima só conseguiu pedir ajuda dois dias depois, na segunda (29). Ninguém foi preso.

Além das agressões físicas, o idoso teve cerca de R$ 40 mil em dinheiro e bens levados pelos criminosos. Após as agressões, Ieron Batista de Oliveira foi levado para um hospital de Caetité, onde ainda está internado nesta quarta (31). Ele chegou no local com diversos ferimentos e três costelas fraturadas.

De acordo com as investigações, a vítima estava dentro de casa quando dois homens entraram no imóvel e anunciaram o assalto. Uma terceira pessoa, que não foi identificada, teria facilitado o acesso dos suspeitos ao imóvel.

Durante o assalto, o idoso foi espancado até fornecer a localização dos R$ 14 mil em dinheiro vivo que tinha dentro de casa. Além dessa quantia, foram roubados televisões, motos e outros bens. Depois de conseguirem as informações sobre o dinheiro, os suspeitos doparam o idoso.

A Polícia Civil da cidade investiga o caso e informou que deve concluir o inquérito até o final desta semana.