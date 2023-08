Jequié: servidores dão prazo para Prefeitura atender reivindicações

Os servidores do município de Jequié, Vale do Jiquiriçá, paralisaram as atividades por 24 horas nesta nesta terça-feira, 25, para uma mobilização em frente à sede provisória da prefeitura local.

O movimento, aprovado em assembleias gerais realizadas neste mês de julho, ocasião na qual não foi aceita a proposta de reajuste salarial feita pela Prefeitura, na atual gestão de Zé Cocá (PP), de 4%. A categoria realizou o movimento com o objetivo de pressionar o prefeito Zé Cocá (PP) a atender às reivindicações.

A pauta dos servidores filiados ao Sindicato dos servidores públicos municipais de Jequié e região (Sinserv), foi focada na proposta de reajuste salarial para 2023, que inclui um índice de reposição de 19,5%, o que permite ao município equacionar a forma do pagamento, bem como o cumprimento de diversos requerimentos formulados em processos administrativos, que já estão concluídos.

A categoria dos professores defende a aprovação da proposta emergencial aprovada pela classe, que consiste em aplicar 2/3 do percentual do Piso anunciado pela União para 2023 (que enseja em 9,97%), a ser diluído em 5 parcelas para os profissionais do magistério do quadro efetivo, incluindo aposentados e pensionistas, até que se conclua as minutas do Estatuto e do Plano de Carreira do Magistério.

As diretorias dos sindicatos se reuniram com o Procurador do Município, Dr Daniel Quadros, que garantiu, durante a manifestação, dar uma resposta até a próxima quinta-feira, 27, no que se pretender definir a data da próxima reunião com as categorias, que vão estar em estado de mobilização neste mês de julho.