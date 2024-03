Jequié sofre com alagamentos após problemas na Infraestrutura | A TARDE

Apenas 15 minutos de chuva e o caos foi instalado nas ruas do municipio de Jequié, Vale do Jiquiriçá. Mesmo com diversas licitações milionárias para obras de infraestrutura, os alagamentos continuam causando transtornos nas ruas. Casas foram invadidas com a água das chuvas.

Moradores de alguns bairros se queixam da falta de escoamento da água pela deficiência da drenagem.

"É um problema que já dura tempos e mesmo com apelos aos órgãos municipais, não somos atendidos", disse um morador.

Outra queixa feita pela população, foi quanto ao asfaltamento feito pela prefeitura, na gestão de Zé Cocá (PP), que de acordo com eles, existem "falhas no acabamento".

"A prefeitura fez uma maquiagem e depois aplicou asfalto, sem analisar como poderia ser o escoamento da água", finalizou outra moradora.