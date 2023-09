Meninas desaparecem em rio de Jequié; corpo da primeira foi encontrado

Duas garotas desapareceram ao se afogaram, na tarde desta quinta-feira, 31, na localidade de Rio das Contas, que fica nas imediações do Residencial Beira Rio, bairro Curral Novo, na cidade de Jequié, na região centro-sul do estado.

Após ficarem desaparecidas, o corpo de uma delas foi localizado na manhã desta sexta-feira, 1º, a cerca de 30 metros do local onde teria acontecido o afogamento. A vítima foi identificada pelo prenome de Clara.

As duas jovens que se afogaram seriam primas, com o nome da segunda sendo Vitória. Elas tinham 12 e 14 anos, e estavam tomando banho no rio, quando o volume de água subiu rapidamente, pegando-as de surpresa.

O corpo da segunda garota segue desaparecido. O corpo de Bombeiros e IML foram acionados para as medidas legais.