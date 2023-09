Menino de 11 anos morre após desfile de Sete de Setembro

Um menino de 11 anos, identificado como Davi Santos Silva, morreu na sexta-feira, 8, após sofrer um infarto em Itapetinga, sudoeste baiano. Davi participou do desfile de Sete de Setembro um dia antes.

Em nota, a prefeitura da cidade lamentou a morte de Davi, que era aluno do 6º ano B do Colégio Cívico-Militar Otávio Camões. De acordo com o texto, Davi realizou o sonho de participar do Desfile da Independência e “viveu a emoção de representar a sua escola em um momento de civismo e patriotismo”.

A prefeitura desejou forças para as pessoas próximas a Davi. “Aos amigos e familiares, o nosso desejo de serenidade para atravessar o sempre doloroso momento do luto”.

A prefeitura lembrou dos momentos de Davi durante o desfile. “Restarão as imagens da sua bonita passagem pela escola, as boas lembranças, os bons momentos e a certeza de que ele deixou marcas inapagáveis entre aqueles que puderam desfrutar da sua convivência”.

“Os bons morrem jovens, já dizia a canção. Davi nos deixou jovem demais, é triste, é especialmente difícil, mas rogamos a Deus que Ele conceda a todos força necessária para seguirem em frente”, completa.

Não há mais detalhes sobre a morte do estudante e nem informações sobre seu sepultamento.