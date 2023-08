Mulher é morta a tiros dentro de casa em Jaguaquara

Vera Lucia Barbosa Nascimento, de 29 anos, foi morta a tiros dentro da própria casa na cidade de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no último sábado (5) e ninguém foi preso até esta segunda-feira (7).

Segundo informações iniciais, ela teria sido morta na frente dos filhos, que são duas crianças, mas a informação não foi confirmada pela polícia. Conforme a Polícia Civil, ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime.