Processo seletivo é cancelado em Jaguaquara após falhas em edital | A TARDE

O exame para aprovação do processo seletivo do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), que iria ser realizado pela Prefeitura de Jaguaquara, teve que ser suspenso após divergências no edital. Uma publicação no Diário Oficial do Município, edição do último dia 14 de dezembro, anunciou o cancelamento.

Foram identificados erros e alterações que não estavam previstos no edital original. De acordo com a Prefeitura, o Instituto que seria responsável pela execução do concurso, SEPROD, trouxe "divergências", que foram contestadas por candidatos.

Os cargos de vigilante escolar, auxiliar de infraestrutura e atendente de classe foram os que mais apresentaram diferenças dos dados que estavam previstos no edital. A Prefeitura diz que vai ser agendada uma nova data para a realização do concurso.

Existe a opção também da desistência do candidato em realizar a prova em outra data, e consequentemente o ressarcimento do valor da inscrição. A Prefeitura disse ainda que vai abrir um processo administrativo para apurar as irregularidades no processo.