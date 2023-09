Temporal em Brumado: Embasa atualiza situação de abastecimento de água

As fortes chuvas e rajadas de vento arrastaram veículos, derrubaram muros, alagaram ruas e deixaram parte da cidade de Brumado sem energia elétrica. O sistema de abastecimento de água está operando com volume reduzido, porque uma adutora de água bruta foi rompida. Além disso, algumas ruas estão sem fornecimento porque as redes distribuidoras locais foram quebradas.

“Estamos verificando os equipamentos que precisam de conserto para normalizar o fornecimento nas áreas afetadas o mais breve possível”, relata o gerente regional da Embasa, Manuel Mateus. “Foi uma chuva muito violenta, acompanhada de ventos e raios, que destruiu áreas da cidade. Nossas equipes estão em campo para recuperar as redes da Embasa, e também para prestar apoio à população no que for possível, além do efetivo normal ampliamos a força de trabalho e trouxemos equipamentos e pessoal de outras cidades.

O município de Brumado estava na lista de risco de chuvas acumuladas, divulgada na terça-feira, 29, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Somente na área de uma das estações de tratamento da Embasa, foram registrados 92 mm de chuva em apenas duas horas, mais do que o previsto para todo o mês de setembro.

Bairros sem abastecimento

São Jorge, Brisas I, II, III e IV, Maria Nilza Azevedo Silva, São Felix, Cidade das Esmeraldas, Irmã Dulce (antigo Malhada Branca), Jardim de Alá, Urbis II, III e IV, Loteamento Malhada Branca, Loteamento Bom Jesus, Loteamento Umbuzeiros e localidades rurais

Sede de Malhada de Pedras também sem previsão de retorno do abastecimento. Bairros temporariamente sem abastecimento com estimativa de retorno ainda hoje: Centro, Esmeraldas, Dr. Juracy e Baraúnas.