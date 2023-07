Vídeo: policial leva soco no rosto durante festa na Bahia

Um policial militar foi agredido com um soco no rosto durante uma festa realizada na cidade de Santa Inês, no Centro Sul da Bahia. A agressão aconteceu durante um show realizado no município no domingo, 9. O caso chegou a ser registrado em vídeo.

O agressor foi preso em flagrante por policias da 34ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Ele foi encaminhado para a delegacia do munícipio.

O Portal A TARDE fez contato com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) para a atualização do caso.

null Reprodução