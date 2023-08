24 passarinhos debilitados são resgatados em ônibus na Bahia

Policiais rodoviários federais resgataram 24 aves silvestres que foram encontradas em diversas gaiolas no interior de um ônibus. A apreensão aconteceu durante fiscalização no Km 830 da BR 116, trecho do município de Vitória da Conquista, no interior do Estado.

De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu na sexta-feira, 11, quando a equipe parou um ônibus. Durante o processo de revista das bagagens, os policiais encontraram as aves em pequenas gaiolas acondicionadas no interior do ônibus.

As gaiolas pertenciam a 5 pessoas diferentes. Por estarem debilitadas devido às condições de transporte, as aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Vitória da Conquista. Os suspeitos foram liberados.