Adolescente é apreendida com cerca de 10 kg de drogas em São Desidério

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida ao transportar cerca de dez quilos de drogas dentro de um ônibus em São Desidério, no oeste da Bahia, nesta sexta-feira, 28. Segundo a Polícia Civil, a jovem estava com tabletes de maconha e cocaína escondidas no bagageiro.

A ação foi realizada pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado, próximo ao distrito de Roda Velha.

Durante a abordagem, a adolescente apontou o local para onde levaria as drogas. Conforme a polícia, os agentes chegaram ao ponto indicado e foram recebidos a tiros. Com o confronto, dois suspeitos foram atingidos e não resistiram aos ferimentos. Eles não tiveram os nomes divulgados.

Ainda de acordo com a polícia, a adolescente é natural de Xique-Xique, no norte baiano, mas residia em Luís Eduardo Magalhães, no oeste. Ela ainda contou que buscou as drogas em Brasília, no Distrito Federal. O ônibus onde a jovem foi encontrada seguia para Luís Eduardo Magalhães, na mesma região.

A jovem e as drogas apreendidas foram levadas para a delegacia de São Desidério.