“As crianças aqui são tratadas com dignidade”, garante Junior Marabá | A TARDE

O município de Luís Eduardo Magalhães, capital do agronegócio da Bahia, está localizado no oeste baiano e distante 954 km da capital. Conhecida pela sua força na produção da soja, milho e algodão, LEM hoje está sendo reconhecida pelo excelente trabalho que a atual administração vem realizando com as crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino.

Para o jovem prefeito, Junior Marabá, um ponto fundamental quando se trata de educação é a implantação de políticas pedagógicas inovadoras e alinhadas com as demandas do Município. Por este motivo um projeto educacional foi idealizado de forma a atender todos os aspectos; o social, o educacional e a segurança.

Alegria da juventude de Luís Eduardo Magalhães | Foto: Divulgação

Dignidade em sala de aula



“No social, a fim de igualar o processo de aprendizagem nós doamos, desde 2022, para os mais de 21 mil alunos um kit de uniforme escolar, com calça, camisa, short e moletom. E para que todos tenham o mesmo material escolar doamos também um kit com mais 20 itens”, disse o prefeito Junior.

“Como também sabemos da dificuldade alimentar de algumas famílias, implantamos a Nova Merenda Escolar, com balanço nutricional adequado e acrescentamos o dejejum, ou seja, ao chegar à escola a criança já recebe uma primeira refeição, para que ela entre na sala de aula alimentada, afinal, criança com fome não aprende”, acrescentou o prefeito. (Aqui eu retirei a parte da fruta ou vitamina, porque a ideia é ser uma refeição mesmo. Já vou cuscuz com ovo e outras opções)



Cuidados com a saúde física e mental



Além dos aspectos estruturais e pedagógicos, o projeto também garante o direito de dignidade menstrual. Uma atenção, bastante especial, que vem sendo oferecida para as adolescentes da Rede Municipal de Ensino no ‘Programa Ciclo de afeto’. Este programa oferece mensalmente absorventes íntimos, diminuindo a evasão escolar e a desigualdade de gênero, além de promover conforto, cuidado com a saúde e a atenção à higiene.

Junior destaca que na área educacional também foi dada uma atenção especial para as diferenças, promovendo oportunidades iguais aos alunos, de acordo com as dificuldades individuais. “Criamos um Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP e um Centro de Reforço Escolar que já está sendo referência no Estado”.



Mais oportunidades



O projeto de educação que o prefeito Junior desenhou para Luís Eduardo Magalhães, não para aí. “De forma pioneira no Brasil, nós ofereceremos bolsas de estudos em faculdades no exterior, para alunos que tenham estudado na rede pública, dentro do Programa Graduar Internacional. “Erika Andrade, de 20 anos, primeira contemplada no Programa, já está em Portugal, cursando Gestão. E nós ficamos muito felizes em fazer parte desse sonho que tem se realizado”. “Também iremos oferecer bolsas para faculdades aqui, no Programa Graduar de Luís Eduardo Magalhães” conta Junior.

Os investimentos na educação de uma cidade transcendem as barreiras do presente, moldando o futuro e abrindo portas para o desenvolvimento social e econômico. Cidades que priorizam esse setor estratégico estão construindo uma base sólida para o crescimento sustentável, formando gerações que serão agentes transformadores e impulsionadores do progresso.



“A nossa intenção é preparar Luís Eduardo Magalhães para os próximos 20 anos. Temos oferta de trabalho aqui. Nossa obrigação é qualificar a nossa mão de obra, oferecendo educação. Essa, para mim, é a melhor meta que um governo pode ter; educar, qualificar e crescer. Temos que manter o nosso olhar para o futuro. E só a educação garante o futuro”, explica Junior.



Segurança



O município de Luís Eduardo Magalhães também implantou algumas medidas protetivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Além da contratação de segurança armada para a porta das escolas e a constante ronda da Guarda Civil Municipal, foi criado também o Botão do Pânico.

O Botão do Pânico é um sistema de alerta de perigo que, após acionado pela unidade escolar, ele alerta imediatamente as instituições de segurança do município, resultando em respostas mais rápidas e eficazes.



A cidade de Luís Eduardo Magalhães foi contemplada com o valor de R$ 463.483,97 para investimentos na segurança das escolas, disponibilizados pelo Governo Federal, que deverá ser destinado para o fortalecimento e aprimoramento de rondas especializadas ou outras ações no enfrentamento e na prevenção de crimes no contexto escolar e no seu entorno.



“Estamos trabalhando em todas as frentes para garantir uma melhor condição de educação para as nossas crianças. Tudo que fazemos na administração pública seja na infraestrutura, nas atenções cidadãs e até mesmo na saúde, são efêmeras. A única coisa que constrói um futuro melhor de fato é a educação. Um povo educado adoece menos, cuida da sua cidade e consequentemente cuida de seu futuro. Temos que olhar para as nossas crianças”, concluiu o prefeito Junior Marabá.