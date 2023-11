"Barreiras daqui pra frente reconhece méritos de todas as gestões" | A TARDE

Conhecer as realizações dos prefeitos que comandaram a gestão da cidade e ouvir a população para definir os investimentos futuros. Com esse foco, o projeto "Barreiras Daqui Pra Frente" valoriza o legado e estabelece prioridades acima da disputa política ou ideológica.

Para Danilo Henrique (PP), coordenador do projeto, a iniciativa reúne “inovação e desprendimento”. Danilo falou sobre a iniciativa da Fundação Milton Campos, ligada ao Partido Progressista, em entrevista exclusiva ao A TARDE.

O projeto exalta as boas iniciativas dos governos municipais nos últimos 40 anos, incluindo a atual gestão de Zito Barbosa. Com duas edições realizadas, na Vila Brasil e no Ribeirão, o "Barreiras Daqui Pra Frente" vem reunindo um número considerável de pessoas interessadas no debate público das dificuldades das localidades e demandas por serviços públicos, realata Danilo, que já prepara a próxima etapa do projeto.

“Tem sido um grande sucesso. Estou muito realizado como cidadão e agente público por presenciar o interesse da população em participar da construção do futuro da nossa cidade. Estamos inovando a forma de abordagem desse tema, com um pegada atual, dinâmica e desprendida. Esse projeto tem também como foco reconhecer tudo o que foi feito por nossos gestores: de Otacílio, passando por Baltazarino, Paulo, Saulo, Jusmari, Antônio até chegar a Zito”, explicou Danilo.

Para Danilo, o principal ponto de sucesso do Barreiras Daqui Pra Frente é exatamente a participação da população. “Temos anotado todas as sugestões, reclamações e ideias para depois consolidarmos um documento e apresentarmos ao Progressistas e, posteriormente, para o povo de Barreiras, como sugestão de política pública”, disse.

O coordenador do, que também é secretário de Governo na gestão do prefeito Junior Marabá (PP), na vizinha Luís Eduardo Magalhães, reforçou ainda o que norteia o projeto: “Vamos discutir com a população de forma itinerante. População essa que está na ponta, que diariamente vivencia a realidade da comunidade, e sabe o que realmente precisa. Esse é nosso eixo principal".