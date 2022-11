Barreiras: prefeito acusado de exonerar servidores por apoiar oposição

Após período eleitoral, bem como as definições nas escolhas dos chefes de estado, em 2022, consequências dos imbróglios construídos durante a disputa eleitoral ainda estão latentes. É o caso de Barreiras, oeste da Bahia. Servidores municipais denunciam o prefeito de Barreiras, Zito Barbosa (UB) de serem exonerados de cargos públicos por "não ter apoiado" os candidatos do gestor. As cinco exonerações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 7.

Zito Barbosa (UB) apoiou o candidato da sigla, ACM Neto, derrotado no último dia 30, segundo turno das eleições. Além de Neto, a esposa de Zito, Marisete Bastos, e o irmão, Herbert Barbosa, ambos do União Brasil, não tiveram êxito nas eleições deste ano.

Após as definições, os servidores passaram a ser "perseguidos" e como consequência, exonerações estão acontecendo na cidade.

"Com certeza foi uma perseguição. Após os resultados nas urnas e a definição de derrota dos candidatos do gestor do município, aconteceram essas exonerações, disse a ex-servidora municipal, Suely Borges.

A reportagem procurou a Prefeitura de Barreiras, porém não obteve resposta.