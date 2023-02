Com roupas camufladas, trio é preso por porte ilegal de armas

Três homens foram presos na manhã desta segunda-feira, 27, na BR 242, trecho do município de Barreiras. Com o trio, foram encontradas roupas camufladas, além de armas e muições.

Conforme a PRF, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal fiscalizava na altura do quilômetro 184 da rodovia, quando deu ordem de parada a um veículo VW/Amarok, com os três ocupantes. De acordo com órgão, ao avistar a viatura, o condutor da caminhonete fugiu em alta velocidade.

Depois de alguns minutos de perseguição, o veículo foi interceptado. Ao se aproximarem, os policiais perceberam que o motorista e os passageiros trajavam roupas camufladas.

Foi realizada revista pessoal e uma busca interior no veículo, onde foram encontrados um revólver 38 mm, uma pistola 380 mm, uma pistola 9 mm, 53 munições de diversos calibres e uma capa de colete balístico

Foi feita uma consulta nos sistemas da PRF e ficou constatado que um dos passageiros havia sido preso dias antes por porte ilegal de arma de fogo.

Os três foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia e vão responder por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.