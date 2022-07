'Divergência política', diz deputado sobre morte de bolsonarista na BA

O pré-candidato a deputado federal pelo PL na Bahia, André Porciuncula, disse que houve motivação política no assassinato de Marcello Leite Fernandes, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, na última quinta-feira, 21, na rodovia BA-160, trecho da cidade de Ibotirama, no oeste da Bahia.

“Ele não tinha envolvimento com o crime, não há outros motivos aparentes para uma execução em praça pública a não ser divergência política”, justificou o deputado.



De acordo com Porciuncula, Fernandes era conhecido no município de Ibotirama por movimentar a oposição ao PT e questionou se haverá investigação sobre o caso.

“O caso está sendo abafado pela mídia e o governador petista [Rui Costa] não tocou no assunto. Os bolsonaristas da cidade estão com medo e se sentindo ameaçados”, emendou André Porciucula.

O ex-secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do governo Bolsonaro divulgou um vídeo em seu perfil no Instagram do momento em que Marcello Leite Fernandes foi executado, aos 39 anos. No momento da morte, Fernandes usava uma camisa em apoio ao presidente da República.