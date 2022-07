Homem de 42 anos é morto a facadas em bar no oeste da Bahia

Um homem de 42 anos foi morto a facadas após uma discussão em um bar na madrugada de segunda-feira, 25, na rua Anísio Mariano, na cidade Centro de Cotegipe, no oeste da Bahia.

As investigações da Polícia Civil apontam que o suspeito do crime tinha um relacionamento extraconjugal com a companheira da vítima. Ele está foragido. A vítima, identificada como Cloves da Silva Oliveira, não tinha uma boa relação com o suspeito.

O corpo de Cloves foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) ainda na segunda-feira.