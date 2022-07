Jovem de 24 anos é morto a facadas em Barreiras

Um homem de 24 anos, identificado como Robson Ferreira Borges, foi morto a golpes de faca durante uma desavença na noite desta quarta-feira, 6, na cidade de Barreiras, no Extremo-Oeste da Bahia.

De acordo com informações de testemunhas, o crime aconteceu no bairro Vila Amorim, por volta das 20h, depois que o autor do homicídio flagrou sua esposa consumindo bebida alcoólica em sua casa em companhia da vítima. Não há informações sobre o vínculo entre Robson e a mulher.

Uma equipe da Polícia Militar (PMBA) esteve no local mas já encontrou o jovem, atingido por mais de quinze facadas, sem os sinais vitais. A área foi isolada e a Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) foi acionada para realização de perícia e remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

O suspeito, que já responderia a um processo por homicídio, encontra-se foragido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.