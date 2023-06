Júnior Marabá exalta o agronegócio em discurso no Bahia Farm Show

O prefeito de Luis Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), falou nesta terça-feira, 6, durante a abertura da 17ª edição do Bahia Farm Show, sobre a importância dos imigrantes do agronegócio “que transformaram Luís Eduardo Magalhães no que é hoje”.

“Quero parabenizar o setor do agronegócio, em nome do Odacil Ranzi, todos vocês que vieram pra cá há 30, 40 anos, acreditaram nessa terra, tiveram coragem de arriscar, deixando para trás sua terra natal, familiares e amigos, para fazer dessa região, e de Luís Eduardo, o que somos hoje”, disse.

A fala do gestor municipal foi parabenizada pela classe política presente no evento. Marabá também destacou a necessidade e a importância energética e de infraestrutura para que o agro continue a crescer com a industrialização.

“Somos o maior exportador de comodities do estado da Bahia. Mas sentimos uma deficiência em transformar o nosso produto. E é isso que a gente quer para Luís Eduardo: o potencial para a industrialização. Mas para isso acontecer, nós precisamos de alguns pontos. O primeiro o fator energético com a construção de mais uma subestação, e em seguida precisamos de logística”, completou o prefeito.



Por fim, Junior Marabá destacou suas tratativas com o então governador do Estado, Rui Costa, sobre a construção do aeroporto de Luís Eduardo Magalhães.

“Gostaria de agradecer ao ministro, e então governador Rui Costa, e ao atual governador Jerônimo Rodrigues, pelas tratativas que tivemos sobre o nosso aeroporto. Uma obra de R$ 28 milhões, que já está sendo realizada e em breve vamos ter voos comerciais aqui em Luís Eduardo”, finalizou.

E ainda sobre logística, o prefeito informou ao presidente da República sobre o estudo de viabilidade da duplicação da BR-242, no trecho entre as cidades de Luís Eduardo e Barreiras, além da conversa com o Ministro dos Transportes, Renan Filho, que demostrou total interesse e destacou a importância da obra nesse trecho.