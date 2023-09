Junior Marabá prestigia lançamento de prêmio do Sebrae

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá (PP), esteve presente na noite desta segunda-feira, 18, em Salvador, no lançamento da XII Edição do Prêmio Prefeitura Empreendedora. Em 2022, o gestor ficou em primeiro lugar na Categoria Cidade Empreendedora.

"É uma alegria prestigiar um evento como esse, que promove e incentiva os municípios baianos a desenvolverem ações que impulsionam os pequenos negócios", disse.



O Superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, disse que a presença do prefeito foi de importante incentivo para outros municípios.

"Junior Marabá, enquanto prefeito premiado na última edição estadual do prêmio, é de grande importância para o sucesso dessa iniciativa. Acreditamos que, juntos, podemos fazer a diferença na vida dos empreendedores locais e no desenvolvimento econômico dos municípios", afirmou Khoury.

O Município de Luís Eduardo Magalhães se inscreveu para participar do Prêmio utilizando como tema: “Transformando LEM no Palco do Empreendedorismo”.



No projeto foram apresentados os setores do município onde houve investimentos, ao longo de 2021, que afetaram diretamente na decisão dos empreendedores de investirem no município.