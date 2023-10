LEM recebe mais de R$ 460 mil para investir em segurança escolar | A TARDE

Contemplado com o valor de R$ 463.483,97 para investimentos na segurança das escolas, o município de Luís Eduardo Magalhães teve o anúncio da disponibilidade do recurso durante uma cerimônia realizada nesta quinta-feira, 5, em Salvador.



Luís Eduardo Magalhães foi um dos 147 municípios do Brasil que teve o projeto aprovado pelo edital do Ministério da Segurança Pública, do Governo Federal. Dos 417 municípios existentes na Bahia, além de Luís Eduardo, só o município de Itarantim, com 17mil habitantes, também foi contemplado.

O recurso vai ser destinado ao fortalecimento e aprimoramento de rondas especializadas ou outras ações no enfrentamento, bem como na prevenção de crimes no contexto escolar e entorno.

O prefeito Junior Marabá (PP), presente ao evento acompanhado do secretário de Governo, Danilo Henrique, comemorou a chegada do recurso e lembrou das medidas tomadas em abril, para garantir a segurança de toda comunidade escolar.

"Estamos sempre atentos a segurança do nosso município. Um bom exemplo foi naquela onda de horror se espalhou pelas escolas do país. Felizmente nada aconteceu no nosso município, pois agimos rápido justamente para manter a paz nas escolas. Colocamos seguranças armados em todas as unidades escolares e intensificamos as rondas com os agentes da Guarda Civil Municipal”, disse o prefeito Junior Marabá. “A chegada desse recurso nos mostra que estamos no caminho certo para proteger os nossos mais de 22 mil estudantes", concluiu o prefeito.

O município já implantou algumas medidas protetivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Além da contratação de segurança armada para as escolas e a constante ronda da Guarda Civil Municipal, foi criado também o Botão do Pânico, que é um sistema de alerta de perigo que, após acionado pela unidade escolar, ele alerta imediatamente as instituições de segurança locais, o que resulta em respostas mais rápidas e eficazes.