Luís Eduardo Magalhães é destaque em inclusão na sala de aula | A TARDE

Um projeto educacional voltado à inclusão das pessoas com deficiência. É o que tem oferecido a gestão do município para toda a rede estudantil, e conta com a Gerência de Saúde Educacional que coordena ações de Atendimento Educacional Especializado - AEE, no apoio à inclusão nas unidades escolares.

Os estudantes contam ainda com a oferta de monitores acompanhantes e técnicos de enfermagem no ambiente escolar dando suporte aos estudantes com deficiência e transtornos.

O prefeito Junior Marabá (PP), destaca que na área educacional foi dada uma atenção especial para as diferenças, que promove oportunidades iguais aos alunos, de acordo com as dificuldades individuais.

“Criamos o Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, que atende alunos com Dislexia e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, o TDAH e um Centro de Reforço Escolar que já está sendo referência no Estado”.

No Centro de Reforço são atendidos 1.320 alunos do 3° ao 9° ano da rede municipal de ensino, no contraturno, sendo ofertadas aulas dos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. O Centro de Reforço também oferta transporte e merenda aos estudantes, além do acompanhamento pedagógico personalizado.