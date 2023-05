Mulher é presa com R$ 4 mil em cédulas falsas enviadas via Correios

Quatro mil reais em cédulas falsas foram apreendidas com uma mulher na manhã desta quinta-feira, 25, em Ibipitanga, no oeste baiano. A prisão aconteceu após troca de informações da Polícia Militar com a Polícia Federal (PF), sobre a chegada das notas através dos Correios.

Segundo a polícia, a PF monitorava a encomenda quando descobriu o endereço final.

“Passamos os informes para os policiais da região e, após aguardarem a suspeita sair da agência, realizaram a abordagem e encontraram as notas falsas”, disse o major Fabiano Lemos, comandante 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Macaúbas).

Com a mulher, foram encontradas cinco cédulas falsas de R$ 200 e outras 30 de R$ 100. Ela foi conduzida para a sede da Delegacia Territorial (DT) de Ibipitanga.

Na unidade, a mulher foi ouvida e negou ser dona do dinheiro irregular. Ela foi autuada em flagrante por crime de moeda falsa e aguarda a marcação da audiência de custódia. De acordo com a Polícia Civil, a caixa, provavelmente, foi enviada de São Paulo.