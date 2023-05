Mulher é presa em flagrante com R$ 4 mil em notas falsas na Bahia

Uma mulher foi presa em flagrante nesta quinta-feira, 25, no município de Ibipitanga, no oeste da Bahia, com R$ 4 mil em notas falsas.

A prisão foi realizada pela Delegacia da Polícia Federal de Barreiras em ação conjunta com a 4º CIPM da Polícia Militar.

As investigações descobriram que uma entrega de moedas falsas seria realizada e identificaram a destinatária. A Polícia Militar foi acionada e prestou apoio.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Civil em Ibipitanga.