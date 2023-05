Mulher é presa em flagrante por acorrentar filho em casa

Uma mulher, suspeita de acorrentar o filho de 12 anos, foi presa em flagrante por crime de tortura, nesta segunda-feira, 29. A apreensão aconteceu no bairro Bambuí, no município de Curaçá, na Bahia. A operação contou com investigadores da Delegacia Territorial (DT) da cidade e teve o apoio da Polícia Militar.

"Tivemos a informação de que a mulher acorrentou o seu filho num móvel da casa e saiu para consumir bebida alcoólica", declarou a coordenadora regional de Juazeiro, delegada Lígia Nunes de Sá. Equipes da polícia foram acionadas pelo Conselho Tutelar.

A mulher foi localizada pelos policiais e conduzida até a casa dela, onde o adolescente foi encontrado. Segundo a delegada, a vítima também estava sem se alimentar. "A equipe do Conselho Tutelar informou que já havia recebido outras denúncias de maus tratos”, ressaltou Lígia.

A suspeita está à disposição da Justiça. A criança passou por exame de corpo de delito e passará por acompanhamento psicológico.