Mulher tenta matar companheiro com garrafa e é presa na Bahia

Uma mulher foi presa após tentar matar o companheiro com uma garrafa de vidro, em Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, na última quinta-feira, 8. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar foi acionada pela equipe médica ao atender a vítima que apresentava ferimentos no pescoço.

O homem contou que foi atingido com a garrafa durante uma discussão. A PM encontrou a suspeita na residência do casal, onde confessou a tentativa de matar o companheiro.

A acusada foi levada à Central de Flagrantes de Barreiras, na mesma região, e autuada por tentativa de homicídio. A mulher segue custodiada na sede da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Barreiras, onde seguirá à disposição da Justiça.