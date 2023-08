Padre morre em acidente entre carro e caminhão no interior

Um grave acidente na BR-242, registrado na segunda-feira, 24, em Barreiras (BA), vitimou o padre Marcelo Marcos da Silva, de 44 anos. De acordo com o Blog do Braga, o diácono dirigia um veículo Fiat Strada e colidiu com um caminhão.

O padre ficou preso entre as ferragens e não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e permaneceu no local.



O padre atuava na paróquia Nossa Senhora da Piedade do Povoado de Cocal, em Brotas de Macaúba, na região do Velho Chico, Oeste baiano. Não há indícios do motivo do acidente.